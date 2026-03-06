エマ・ワトソン、メキシコの富豪御曹司と空港でキス！
「ハリー・ポッター」シリーズのハーマイオニー役や、実写版『美女と野獣』のベル役で知られるエマ・ワトソンが、メキシコ出身の起業家で富豪のゴンサロ・エヴィア・バイエールとキスをする姿をキャッチされた。
【写真】エマ・ワトソンと新恋人ゴンサロ・エヴィア・バイエール
PEOPLEやPage Sixによると、エマは現地時間3月4日、メキシコの空港で列に並んでいる時に、互いの頬に手を触れながらキスを交わしていた模様。エマは、グレーのトップスに花柄のミニスカート、ピンクのキャップにビーチサンダルを合わせたカジュアルなルック。ゴンザロは、白いTシャツに青いジャケットを羽織り、ネイビーのパンツとスニーカーを合わせ、サングラスをかけていたようだ。
2人はメキシコのビーチリゾート、プンタ・ミタを訪れていたとみられ、数時間後にはドレスアップして高級レストランで食事をする様子も、インスタグラムのゴシップアカウントdeuxmoiにキャッチされている。
ゴンサロはメキシコの財閥バイエール家の御曹司で、自身もAIテクノロジー企業INSAITEのトップを務めたほか、物流会社Lokを設立。その後、マイアミとニューヨーク、メキシコシティにオフィスを構える投資会社HBeyondを立ち上げ、CEOを務めているそうだ。
プライベートでは、2022年から2024年にかけてメキシコ人歌手兼女優のベリンダと交際。彼女が2025年にリリースした楽曲「Heterochromia」は、ゴンサロについて歌ったものとみられている。エマとは昨年、フランスの高級スキーリゾート、クールシュヴェルで姿を目撃されたほか、プンタ・ミタでもキャッチされ、交際の噂が囁かれていたようだ。
