エマ・ワトソンが、迷惑駐車により約560万円の愛車アウディS3をレッカー移動された。映画「ハリー・ポッター」シリーズのハーマイオニー役で知られるエマは、2月6日の夜、英ウェストミッドランズ州ストラトフォード・アポン・エイボンで、ブルーの愛車を平台付きの牽引トラックで運び去られる間、そのトラック運転手2人と話しているところを目撃されている。目撃者によると、エマの車が駐車場の入り口を塞いでいたため、通りの向か