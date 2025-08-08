「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」が、フレグランスコレクション「プラダ パラドックス」からフローラルウッディの香りの「プラダ パラドックス ラディカル エッセンス パルファム」（10mL 9020円、30mL 1万6500円、50mL 2万4900円、90mL 3万3000円、リフィル 100mL 3万140円）を発売する。10月1日からプラダ ビューティ トウキョウと公式オンラインストアで先行販売し、8日から全国で取り扱う。キャンペーンムービーとヴィ