ロックバンド「ONE OK ROCK」は6日、5月9日に開催を予定していた中国・上海公演を「不可抗力な要因により」中止すると発表した。昨年11月の高市早苗首相（64）の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発を強める中、中国で日本のエンタメ関連のイベント中止が相次ぐなど、影響は続いている。

バンドの公式Xに中国語と英語での文書が掲載され、「不可抗力な要因により、誠に遺憾ながら、5月9日に開催予定でしたONE OK ROCK “2026 DETOX アジアツアー”上海公演は中止となりましたことをお知らせいたします。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と発表した。

そして「皆様のご理解とご支援に感謝するとともに、この公演を心待ちにしてくださっていたすべてのファンの皆様に心よりお詫び申し上げます。また次のライブでお会いしましょう！」と呼びかけた。

同ツアーは今年2月のタイ・バンコク公演を皮切りに始まり、5月16日のインドネシア・ジャカルタ公演でファイナルを迎える予定となっている。

1月19日にはタレント中川翔子のマネジャー公式Xを通じ、3月18日に開催予定の中国・上海でのイベント「LUXE ASIA 2026」について、中川の出演が「不可抗力により」中止になったことが伝えられた。

また昨年12月25日には歌手・GACKTの公式サイトで、GACKTを中心に結成されたバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」（YFCz）のワールドツアー「GACKT YELLOW FRIED CHICKENZ 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCZ〜」の中国公演を延期することを発表した。本ツアーは「YFCz」の15年ぶりのワールドツアー。1月24日に中国・上海で公演予定だった。

中止を受けGACKTは自身のXで「正直残念だ。だが、この件についてボクらミュージシャンがとやかく言う立場ではないとも思っている」と複雑な心境をつづっていた。