モデルプレス＝2026/03/06】ロックバンド・ONE OK ROCKが3月6日、公式X（旧Twitter）を通じて、5月9日に開催予定だったアジアツアー「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」上海公演を中止することを発表した。【写真】ワンオクライブの豪華花火演出◆ONE OK ROCK上海公演中止を発表投稿では、英語の文章と中国語で記載された文書を公開。「上海公演中止のお知らせ」として、「5月9日に上海虹口サッカー場で開催予定だったONE OK