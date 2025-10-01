《長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます》9月30日、Instagramにこう綴ったのはロックバンド・ONE OK ROCKのベーシスト、Ryota（36）だ。’17年2月、カナダ人歌手アヴリル・ラヴィーン（41）の妹であるミシェルさんとの結婚を発表し、同年10月に長女が誕生したRyota。しかし離婚を発表し、《一緒に過ごした日々、そ