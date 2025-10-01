ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ワンオクRyotaが離婚発表 2017年にアヴリル・ラヴィーンの妹と結婚し… アヴリル・ラヴィーン Ryota(ONE OK ROCK) ONE OK ROCK エンタメ・芸能ニュース 芸能人の離婚 スポニチアネックス ワンオクRyotaが離婚発表 2017年にアヴリル・ラヴィーンの妹と結婚していた 2025年10月1日 2時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ONE OK ROCKのRyotaが離婚したことを1日までにInstagramで発表した 「夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました」などと報告 Ryotaは2017年、アヴリル・ラヴィーンの妹との結婚を公表していた 記事を読む おすすめ記事 息子夫婦に「レス問題」が発覚 このままでは孫が…63歳夫が走ってしまった“許されない解決策” 2025年9月30日 11時11分 〈ラブホ前橋市長・ホテル動画〉ついに男性職員との密会動画が流出か…16分30秒の映像が物語る小川市長の“ウソ”「ホテルを出る際は異常に警戒して…」 2025年9月30日 17時40分 『報ステ』大越キャスター “偏向” 騒動の収まらぬ余波…「うさん臭くて」世論調査にまで批判相次ぐ事態に 2025年9月30日 20時9分 ｢ADHDのせい｣にすれば仕事のミスも忘れ物も説明がつく…｢発達障害｣の診断を欲しがる大人が増える深刻な背景 2025年9月30日 17時15分 若者の“ディズニー離れ”指摘にSNSで起こる議論「ミセス」起用に純粋ファンたちから集まる不評 2025年9月30日 17時7分