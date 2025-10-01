スポニチスポニチアネックス

ワンオクRyotaが離婚発表 2017年にアヴリル・ラヴィーンの妹と結婚していた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ONE OK ROCKのRyotaが離婚したことを1日までにInstagramで発表した
  • 「夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました」などと報告
  • Ryotaは2017年、アヴリル・ラヴィーンの妹との結婚を公表していた
