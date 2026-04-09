ロックバンド・ONE OK ROCKが9日、公式インスタグラムを更新し、アジアツアー『ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026』の香港公演を中止することを発表した。【写真】香港公演の中止を発表したONE OK ROCKのインスタ投稿中止となるのは、5月2日、3日に予定されていた香港公演。投稿では「アーティストおよび主催者の管理外にある予期せぬ事情」により開催が困難になったと説明し、「最善を尽くして調整を試みたものの、問題を解決