Amazonのプライム会員向けサービス「Prime Video」で、ドラマシリーズ「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズン（シーズン5）の日本語版本予告映像が公開された。4月8日から順次独占配信される。

(c) Amazon MGM Studios

配信スケジュール

ファイナル・シーズンは全8話で構成され、初回となる4月8日に2話が一挙に配信される。その後は毎週1話ずつ新エピソードが追加され、5月20日に最終話が配信される予定。

あらすじ

極悪非道なスーパーヒーローたちが支配する世界。彼らに抗い続けてきた人間たちの組織「ザ・ボーイズ」は囚われの身となり、壊滅の危機に瀕していた。

(c) Amazon MGM Studios

しかし、かつてのリーダーが「全スーパーヒーローを抹殺するウイルス」の使用を決断したことで、世界を根底から覆す戦いの幕が上がる。

制作陣

【『ザ・ボーイズ』シーズン5 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ】

ガース・エニスとダリック・ロバートソンによるコミックを原作とし、エリック・クリプキがショーランナーを務めている。制作はソニー・ピクチャーズ テレビジョンやAmazon MGM Studiosなどが手掛けた。