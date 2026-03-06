¡Ö¤â¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤â¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤¹Èë½ñ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½õ¤±¤ëµá¤á¤ë¸õÊä¼Ô¤â¡ÄÃæÆ»Ï²¿ÍµÄ°÷¤Î¡Ö¸·¤·¤¤¤½¤Î¸å¡×
2·î8Æü¤Î½°±¡Áª¤«¤é¤â¤¦¤Þ¤â¤Ê¤¯1¥«·î¡£Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬Àª¤¤¤ò¶¯¤á¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢172µÄÀÊ¤«¤é49µÄÀÊ¤È¤¤¤¦Âç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¸·¤·¤¤¡È¤½¤Î¸å¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°Â½»½ß»á¡Ê64¡Ë¤ä¾®Âô°ìÏº»á¡Ê83¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊªµÄ°÷¤¬¼¡¡¹¤ÈÇÔ¤ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½éÂåÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿»ÞÌî¹¬ÃË»á¡Ê61¡Ë¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ÞÌî»á¤¬2·î21Æü¤ËX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡È¶á¶·Êó¹ð¡É¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡ÔÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿À¯¼£¸¥¶â¤ÈÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¯¼£¸¥¶â¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈóµÄ°÷¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»äÅª¤Ê¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë¹Ö±éÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¤á¤Ð¡¢ÆÃÃÊ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢X¤ÎAI¤¬¡Ö¸¥¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢º¤µç¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸«½Ð¤·¤Ç¸í¤Ã¤ÆÍ×Ìó¤·¤Æ³È»¶¡£¤½¤ÎÍ×Ìó¤À¤±¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÔÆ¯¤±¤è¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
24Æü¡¢»ÞÌî»á¤ÏX¤Ç¡¢¡Ô¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÈÝÄê¡£¡ÔÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ã´³¤ÎÃß¤¨¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÀ¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¼¨º¶¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Àº£¸å¡¢ºÇÂç4Ç¯´Ö¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î»ñ¶â¤È»äÅª¤Ê¼ýÆþ¤ÎÁÐÊý¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄûÀµ¤·¤Ä¤Ä¡¢µç¾õ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤è¤Û¤É²ò»¶¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤ÏÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¡Ç30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÍîÁª¤Ë¤è¤ê°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¡È¿¦¾ì¡É¤ò¼º¤Ã¤¿¸µµÄ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤¿À¯¼£³èÆ°¤ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾Î©¤Ï»à³èÌäÂê¤À¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÍîÁªµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¤Þ¤ÀÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¡¢¸µÎ©·ûÌ±¼çÅÞ´´Éô¤ÎÈë½ñ¡¦A»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£Æü¤âÍî¤Á¤¿µÄ°÷¤¬¤¦¤Á¤ÎÀèÀ¸¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤È½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Í¿ÅÞ¤¬¤³¤ì¤À¤±µÄÀÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é4Ç¯´ÖÁªµó¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊºÆ½¢¿¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Æ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢»ÞÌî»á¤¬ÁÊ¤¨¤ëÄÌ¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÉÏ²¿ÍµÄ°÷¡É¤È¤·¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï»ñ¶âÅª¤Ë¤â»þ´ÖÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÈÌÅª¤ÊÏ²¿ÍµÄ°÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼¡¤ÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áªµó¶è¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞÁí»ÙÉô¤ÎÁí»ÙÉôÄ¹¥Ý¥¹¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÅÞ¤«¤éÀ¯¼£³èÆ°¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¤ª¶â¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤ÇÀ¯¼£³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤é·î 50¡Á100 Ëü±ß¡¢Î©·û¤Ê¤éÂçÂÎ·î50Ëü±ß¤¬»öÌ³½ê±¿±ÄÈñ¤È¤·¤Æ½Ð¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»äÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢50 Ëü±ß¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¬À¸³èÈñ¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»öÌ³½ê¤Î²ÈÄÂ¤ä·ÐÈñ¡¢¿Í·ïÈñ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¸·×¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢Áí»ÙÉôÄ¹¥Ý¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìò¿¦¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤ÎÀ¸³è¤Î²¼»Ù¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¹¤é¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢ÃæÆ»¤Ï172¤¢¤Ã¤¿µÄÀÊ¤ò49¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌ¤ÎÏ²¿ÍµÄ°÷¤ËÁí»ÙÉôÄ¹¥Ý¥¹¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍîÁªµÄ°÷¤È¤¤¤¨¤ÐÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤Ê¤É¤Ë½¢¤¤¤ÆÏ²¿Í´ü´Ö¤ò¤ä¤ê²á¤´¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡Á¡ª¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÁûÆ°¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¡¢¡Ç17Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¤·¤¿ËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¡Ê51¡Ë¤¬¡¢Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó9Ç¯´Ö¡¢À¯³¦¤Ë¤â´é¤¬¤¤¯½÷À¼Â¶È²È¤¬±Ä¤àÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÍ½»»¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¸¥¶â¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦ÌþÃå¤ä¤·¤¬¤é¤ß¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤¬¤½¤³¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤È¤«²ð¸î»ÜÀß¤È¤«¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î¸ÜÌä¿¦¤ò¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âÍ½»»¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
´ë¶È¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Î¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Î©·û½Ð¿È¤ÎÍîÁªµÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ï¶ì¤·¤¤¡£
¡ÖÎ©·û¤ÏÏ¢¹ç¡ÊÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢¹ç¤ÏÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¶â¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ï»Ù±ç¼Ô¤òÍê¤Ã¤Æ°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤È¤ÎÌþÃå¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤¢¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢ÉÙ»³1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò3´ü¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤âÌ³¤á¤¿Â¼°æ½¡ÌÀ»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¡Ç12 Ç¯¤ÎÍîÁª¸å¤ËÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ËÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦»Å»ö¤¬À®¤êÎ©¤Á²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÀ¯³¦¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤¦»Å»ö¤¬À®¤êÎ©¤Á²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÀ¯³¦¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Îµ¼Ô¤Î²¬ÅÄ¸ç»á¡Ê42¡Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ÎµÙ¿¦À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊ¼¸Ë7¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎãÉü³è¤Ç¤¤ºÍîÁª¡£¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹ñÀ¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¼ýÆþ¤â¤Ê¤¯À¯¼£³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤ÈµÙ¿¦À©ÅÙ¤Ï»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤áÀ¯¼£²È¤Ï°úÂà¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Î©·û¤Ë¤Ï»ÞÌî»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆ»³Î´°ì»á¡Ê58¡Ë¤Ê¤ÉÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Î»Î¶È¤Î¸µµÄ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¼¡¼¡£
¡Ö»ÞÌî»á¤äÊÆ»³»á¤¯¤é¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â1´ü¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼ã¼êµÄ°÷¤À¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤¬Íè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»öÌ³½ê¤ò³«¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢4Ç¯¸å¤ÎÁªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÛÈ½¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·º»ö»ö·ï¤Ê¤É¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ó¶È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÍèÏ²¿ÍµÄ°÷¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸Ä¿Í¸¥¶â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¹Ö±éÎÁ¤¬·î¤Ë10Ëü±ß¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢Áí»ÙÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´Éô¤Ç80Ëü¡¢90Ëü±ß¤È¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¯¼£³èÆ°¤ò¤·¤Ä¤ÄÀ¸³è¤â°Ý»ý¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×
µÄ°÷¤Î¶ìÏ«¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èë½ñ¤ÎºÆ½¢¿¦¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£A»á¤Ë½¢³è¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤â²¿·ï¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¡¢¤Þ¤À½¢³èÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Û¤«¤ÎÈë½ñ¤¿¤Á¤â¡¢º£²óµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ä¼«Ì±ÅÞ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ä¥Æ¤òÃ©¤Ã¤Æ¡Ø¤â¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×