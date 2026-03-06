この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

個性的な物件紹介で人気を博すYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【始祖の仕事場】実験室？オシャレカフェ？リノベ会社の新オフィスを内見！」と題した動画を紹介した。日本のリノベーション業界を牽引してきた「アートアンドクラフト」の新オフィスを内見し、単なる職場を超えた「実験と実践の場」としての魅力を紐解いている。



動画では、大阪府北区にある元金庫屋のビルをフルリノベーションした4階建ての新社屋を、フロアごとに詳細に紹介している。

まず1階は、街に開かれたカフェのようなオープンスペースだ。特に目を引くのは、赤みのある銅板を使用したキッチンカウンター。これは入社1年目の社員のアイデアが採用されたもので、経年変化による緑青（ろくしょう）も含めて楽しむという意図がある。「新人のレベルが高いんじゃ」と動画内でも驚きの声が上がった。天井の一部にスレートを用いたり、床材に強度の高いウルトラソイルを採用したりと、自社オフィスだからこそできる建材の実験的な試みも随所に見られる。



2階の執務エリアでは、暮らしと仕事の境界線を溶かすような工夫が凝らされている。トイレの横には、杉のフローリングを用いたおむつ替えスペースを設置。「働き方改革やねぇ」との感想通り、社員が子供連れで出勤できる環境を整えている。また、執務室内のキッチンはサヴォア邸などをデザインソースにしたモダニズム的な表現を取り入れ、アルミ板のバイブレーション加工を社員の手作業で行うなど、細部までクラフトマンシップが宿る。



最上階の4階は、ショールーム兼撮影スタジオとして機能する。白く着色したモルタルの床やミッドセンチュリーモダンな家具で構成され、住宅のLDKのような落ち着きを放つ。「暮らす場所と同じ目線で、働く場所も考えている」というアートアンドクラフトの哲学が色濃く反映された空間だ。



本動画は、リノベーションの面白さはもちろん、これからの時代の「働く場所」の在り方についても多くの示唆を与えてくれる内容となっている。