演歌歌手の藤あや子（64）が5日、ブログを更新。自宅のキッチンや、1人で作った大量のお弁当を披露した。

【映像】藤あや子、24歳年下夫との乾杯ショット＆2人分の食卓

2017年4月9日に再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下だそうで、これまでにもブログで「いい夫婦の日」とつづった、グラスを合わせる乾杯ショットや、「愛情がたっぷり込められていますね！」「ご主人様も元気モリモリです！」などの反響が寄せられた、2人分の手料理が並ぶ食卓などを披露している。

「実はワンオペです」1人で作った大量のお弁当を披露

2026年3月5日の投稿では、「あや弁。わが家が仕出し弁当屋さんになりました」とつづり、「肉じゃが」や「かぼちゃ煮」「銀鱈」に「鶏めし」など、品数豊富な手作りのお弁当を披露した。

また、「いつも大量に作りますが実はワンオペです。洗い物をしてお片付けしながら、常にキッチンはキレイに 魔法使いみたいにあっという間に完成します。才能ある〜」とおちゃめにつづり、調理された様々な料理が並べられたキッチンの様子も公開している。

ファンからは、「体に優しい栄養満点弁当。すばらしいです！」「うわー！すごい美味しそう！」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）