¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡ÄÂæÏÑÈþ½÷¥Á¥¢·³ÃÄ¤¬Â¸ºß´¶¡¡ÆüËÜ¤È¡Ö±þ±çÊ¸²½¡×¤Î°ã¤¤
¡¡£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤¬£µÆü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Î½éÀï¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¼êÄË¤¤¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âçµó¤·¤ÆµÍ¤á¤«¤±¡¢½øÈ×¤«¤éµå¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÇ®¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Ö±þ±çÊ¸²½¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤À¡£
¡¡ÂæÏÑÂåÉ½¤ÎÁªÈ´¥Á¥¢¥Á¡¼¥à¡Ö£Ã£Ô¡¡£Á£Í£Á£Ú£Å¡×¤Ï¡¢»°ÎÝÂ¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¹¶·â»þ¤â¼éÈ÷»þ¤âÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥³¡¼¥ë¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢ÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼ÎÌ¤òÂ«¤Í¤ëà¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÌòá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÌîµå¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥¢Ê¸²½¡£ÆüËÜ¤Ç¤â³ÆµåÃÄ¤¬¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¡Ö¥Á¥¢¡×¤Ç¤âÃæ¿È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤Ç¸òÎ®»î¹ç¤ò¹Ô¤¦µåÃÄ¤âÁý¤¨¡¢ÆüËÜ¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖÆüÂæ¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±¤ÄÌÜ¤ÎÁê°ãÅÀ¤Ï±þ±ç¤Î¡Ö¾ÇÅÀ¡×¤À¡£ÂæÏÑ¤Î¥Á¥¢¤ÏÀìÌç¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¡£¡ÖÂæÏÑ¤ÏÌîµå¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¥Á¥¢¤ò¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢±þ±ç¤½¤Î¤â¤Î¤¬à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äá¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤â¥Á¥¢¸Ä¡¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ÈÇ®¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ìÅÀ¤Ë½¸¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Á¥¢¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÌò³ä¤¬Ãæ¿´¤À¡£¤¢¤ëµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬ÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÌîµå¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤«¡×¡£±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤·¤Æà¾ì¤òÀ°¤¨¤ëá¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÂæÏÑ¤Î¥Á¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ü³Ê¤«¤é°ã¤¦¡£ÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¼êÂ¤¬Ä¹¤¯¤ÆºÙ¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ïà¸«¤»Êýá¤Î°ã¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¥À¥ó¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤áÈ¿ÉüÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÍÙ¤ì¤ëÂÎ¡×¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤Ï´ÑµÒ¤Ëà¸«¤»¤ëá¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿É½¸½¤¬¼´¤Ç¡¢¸«±É¤¨¤ÎÀß·×¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÙ¤«¤¤Æ°¤¤ä¤½¤í¤¤Êý¤ÏÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¾å¡×¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ÎåÌÌ©¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢±þ±ç¤ÎÊ¸²½¤â°ã¤¦¡££×£Â£Ã¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡ÖÌîµå¤Î¼þÊÕ¡×¤â±Ç¤·½Ð¤¹ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££×£Â£Ã¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇ®¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£