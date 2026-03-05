６日に第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）を迎える侍ジャパンは５日、非公開練習を行った。台湾戦で先発するドジャース・山本由伸投手（２７）、「１番・指名打者」でのスタメン入りが濃厚なドジャース・大谷翔平投手（３１）は不参加だった。井端監督によると、別調整を行ったという。

前日５日は大阪から東京に新幹線で移動した侍ジャパン。東京ドームで公式練習が行われ、各選手が軽めの調整を行った。６日の台湾戦で先発する山本はブルペンでの投球練習などで汗を流し「いい立ち上がりをしてこのＷＢＣ、勢いよく行けるように、いいスタートになったらなと思っています。初戦というのはすごく難しいところもありますし、そこを任せていただいたので、期待に応えられるようにしっかり仕事がしたいなと思います」と意気込んでいた。

大谷は５日にグラウンドでの練習は行わなかったが「本当にどのチームも素晴らしいチームだと思いますし、前回大会もそうでしたけど、スムーズに勝てる試合というのはなかなか少ないと思う。先制されることもあれば、２点、３点離されることももちろん想定していかないといけないのかなとは思ってる」と気を引き締めていた。

井端監督は山本に「彼本来のピッチングをしてもらえればいいかなと思いますし、日本に勢いを与えてくれるようなピッチングは期待したいなと思っています」と期待を込めた。

◆侍ジャパンの今後の予定（日本時間）

▽６日 台湾戦（東京ドーム）

▽７日 韓国戦（東京ドーム）

▽８日 オーストラリア戦（東京ドーム）

▽９日 試合なし

▽１０日 チェコ戦（東京ドーム）

※１次ラウンド５チーム中上位２チームが準々決勝進出

▽１５日 準々決勝（米マイアミ）

▽１７日 準決勝（米マイアミ）

▽１８日 決勝（米マイアミ）