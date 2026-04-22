ドジャース・大谷翔平【写真：黒澤崇】フルカウント

大谷翔平がジャイアンツ戦に先発出場 7試合ぶりの6号本塁打に期待

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
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