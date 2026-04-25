ドジャースは25日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club（ドジャースファンクラブ）」の会員を対象に、山本由伸投手（27）によるオンラインQ&Aイベントを開催。ファンから事前に寄せられた質問に、山本がリアルタイムで回答した。その中で、山本の愛犬・カルロスについて「始球式はしないのですか」という質問が飛んだ。山本は「カルロスは遊ぶことにまったく興味がありません。ボール遊びもしませんし、走るのもか