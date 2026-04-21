4打数1安打2四球2得点で打率.272【MLB】ドジャース 12ー3 ロッキーズ（日本時間21日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、1923年ベーブ・ルース（ヤンキース）を超える52試合連続出塁をマークした。4打数1安打、2四球2得点で打率.272。チームは大勝して連敗を2で止めた。大谷の快音は1点リードの3回先頭だった。左腕キンタナの低めチェンジアッ