¡¡ÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ÈÆ±»Ö¹ñ¤¬½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëËÇ°×¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¸þ¤±¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬5ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶¡µëÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë»ñ¸»¤ò½ä¤ê¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ·÷¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÃÌÁ¹ñ´Ö¤Ç¤Î´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÍ¢½Ð¤Ç·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¸½¾õ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹ñºÝÏÈÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¨µÄ¤ÏÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤¬¼çÆ³¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÇÆÈÀêÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤ëÃæ¹ñ¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢Æ±»Ö¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤¬µÄÂê¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤·Í¢Æþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²¼¤²¤ë°ìÊý¡¢ËÇ°×¶¨Äê¤Î°èÆâ¤Ç¤Ï´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë°Æ¤¬¤¢¤ë¡£G7¤äÆ±»Ö¹ñÂ¦¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÎºÎ»»³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Êä½õ¶â¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£