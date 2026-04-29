ロイター通信などが実施した最新の世論調査で、アメリカのトランプ大統領の支持率が第2次政権が発足して以来、最低を記録しました。【映像】トランプ大統領を「支持する」と答えた人 34%ロイター通信と世論調査会社「イプソス」が24日から27日にかけて行った世論調査によりますと、トランプ大統領を「支持する」と答えた人は34%でした。前回の調査から2ポイント低下し、去年1月の第2次政権の発足後、最も低くなりました。ま