アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長は、来月15日の議長任期満了後も理事としてFRBに留まると表明しました。FRBパウエル議長「議長としての任期が5月15日で終わった後も、当面、理事として職務を継続します」FRBのパウエル議長は29日、5月15日に議長を退任した後も当面、理事としてFRBに留まる意向を明らかにしました。パウエル氏の理事としての任期は2028年1月まで残っていますが、FRBでは議長を退任すれば理事も