［トランプの米国中間選まで半年］＜１＞米サウスカロライナ州の港町チャールストン。郊外の一軒家を借りて妻と息子４人で暮らすエリック・アッチソンさん（４２）は今年、教会などが食料を無料で配るフードバンクの利用を始めた。夫婦の月収は計７０００ドル（約１１０万円）あるが、「我が家の食料の多くはフードバンクに頼っている」状況だ。家賃は月３０００ドル（約４８万円）。４月の水道代請求額は３２７ドル（約５万