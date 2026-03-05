タレント鈴木奈々（37）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。東京で家を購入したことを明かした。

「持ち家派VS賃貸派 家を愛する女が大激論SP」。「持ち家派」の鈴木は「東京に家を買ったんです」と話し、さらに「3億円の家を買って、頭金は1億5000万円」と購入額を明らかにした。

MCの上田晋也（55）が「今日、そんな具体的に教えてくれるの？」と驚いた様子。大久保佳代子（54）、イモトアヤコ（40）らは「言わないよ、私たち」、「やだよ」。上田も「トップバッターにあんなことやられるとな」と笑った。

鈴木は「35年ローンで、いつか資産になるので」。そして「（地元の）茨城県にも持ち家があるんですよ」。購入して15年経過したという。そして「この間、いくらになるかな、って査定してもらったんですよ」。

不動産業者からは「『15年前に買った金額とあまり変わらずに売れる』って言われて」。そして「改めて持ち家がいいな、って感じました」と話した。

上田に「ちなみに茨城の家はおいくらなの？」と聞かれると、鈴木は「茨城の…」と言って笑いながら顔を手で覆った。上田は「そっちは言わないんだ。わからん、線引きが」とツッコミ、「言わなくていいんだけど」とフォロー。鈴木が「ごめんなさい」と言うと、上田は続けて「別にごめんっていうことはないけど」と笑った。