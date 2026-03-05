株式会社パーソル総合研究所は、組織におけるダイバーシティの意識や実態、その要因と影響を明らかにするため、「組織のダイバーシティ（多様性）に関する定量調査」を実施しまし、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 理念への賛同は高い一方、現場には抵抗感も存在 「賛成だが葛藤」-ダイバーシティ葛藤派が39.4％で最多 抵抗感を高める最大要因は「ダイバーシティ施策の空回り感」 ダイバーシティ推進の「目的のズレ」が形骸化と関係 属性・価値観の多様化は葛藤派を増やす、特に「価値観」で顕著 新たな視点「関係のダイバーシティ」-抵抗感を下げる傾向を確認 関係のダイバーシティはイノベーションや成果を促進 関係のダイバーシティを高めるのはダイバーシティの「施策数」ではなくコミュニティ施策

理念への賛同は高い一方、現場には抵抗感も存在

ダイバーシティに関する受け入れ意識（一般的受容度）を見たところ、いずれの項目も６割以上と概ね高い。ただし、 社会的な意義への賛同（70.6％）と比べ、勤務先が積極的に取り組むべきという規範的意識（60.7％）はやや低い傾向 が見られた。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

「受け入れへの抵抗」などを直接的に問う項目での肯定回答は２割台と限定的である。しかし、一方で、 「価値観の異なる同僚との協働」には半数がストレス を感じていた。

一般的理念としての反対は少ないが、実際に価値観が違う人と働くことに対しては抵抗感があることがうかがえる。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

「賛成だが葛藤」-ダイバーシティ葛藤派が39.4％で最多

上述したダイバーシティの「一般的受容度」と「個人的抵抗感」の2軸で従業員を4タイプに分類した。「ダイバーシティ賛同派（37.2%）」が一定の規模を占める一方で、 理念には賛成しつつもストレスや抵抗感を抱える「ダイバーシティ葛藤派」が39.4%で最多 となった。

頭では理解していても感情や実務が追いついていない層が組織のボリュームゾーンであることが浮き彫りとなった。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

抵抗感を高める最大要因は「ダイバーシティ施策の空回り感」

本調査では、以下５項目の平均値を「施策の空回り感」と定義。自社のダイバーシティ施策に関して、ネガティブな意識を持っている従業員は全体の約2～3割であった。 従業員規模が大きい組織ほど、ネガティブな意識を持つ従業員の割合は高い 。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

個人的抵抗感を高める要因のなかでも、 「施策の空回り感」の意識が強いほど、ダイバーシティへの抵抗感が最も高まる 傾向が確認された。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

ダイバーシティ推進の「目的のズレ」が形骸化と関係

自社のダイバーシティ推進の目的について、人事・経営層では「従業員エンゲイジメント（働きがい）の向上」や「組織風土の改革、組織の活性化」を重視する傾向が確認される。

一方、従業員側は「ハラスメントなど、労務リスクの防止」や「企業イメージの向上」のためにダイバーシティ推進を行っていると認識する傾向が見られている。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

属性・価値観の多様化は葛藤派を増やす、特に「価値観」で顕著

本調査では、組織のダイバーシティを多角的に捉えるため、表層的な多様性を測る「属性のダイバーシティ」と、深層的な多様性を測る「価値観のダイバーシティ」の２指標を以下の通り定義し、分析に用いた。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

多変量解析の結果、 「属性」「価値観」双方のダイバーシティが、「ダイバーシティ葛藤派」の発生を有意に高める要因 であることが確認された。

特に「価値観」の違いによる影響は大きく、価値観のダイバーシティが「低め」から「中層」へ移行する段階で、葛藤派の割合は約20ポイント（28.3％→47.7%）急増している。 同一的な価値観の組織が多様になっていくときの過程が最も葛藤を生みやすい ことが示唆される。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

多変量解析を行った結果、組織における属性・価値観のダイバーシティが高まるほど、

「仕事の不公平感」や「過度な気遣い感」「関係性コンフリクト」を高める 傾向が見られた。

※「仕事の不公平感」「過度な気遣い感」の内容は報告書のAppendix、「関係性コンフリクト」の内容は報告書P58を参照

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

新たな視点「関係のダイバーシティ」-抵抗感を下げる傾向を確認

本調査では、仕事における「つながり」と「つながり方」の多様性を測定する以下４項目の平均値を基に、「関係のダイバーシティ」を定義し分析に用いた。※各項目の聴取方法や平均値については報告書P37～40を参照

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

ダイバーシティへの一般的受容度、個人的抵抗感に対して与える影響を分析すると、「属性のダイバーシティ」と「価値観のダイバーシティ」は、どちらの要素も高める傾向が見られる一方、 「関係のダイバーシティ」は一般的受容度を高めつつ、個人的抵抗感を下げる 傾向が確認された。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

また、「関係のダイバーシティ」スコアの高群は、低群よりも「ダイバーシティ賛同群」が多く、「ダイバーシティ葛藤群」が少ない傾向が確認された。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

関係のダイバーシティはイノベーションや成果を促進

属性・価値観・関係の各ダイバーシティとチームパフォーマンスの関係性を見た。「属性のダイバーシティ」や「価値観のダイバーシティ」と比較して、 「関係のダイバーシティ」は、スコアが高いほどチームパフォーマンスが高くなる 傾向が確認された。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

また、「関係のダイバーシティ」は「イノベーション活動」を強く促進し、かつ「はたらく不幸せ実感（働くことを通じて不幸せを感じている）」(※)を有意に下げる効果が確認された。これらは他のダイバーシティ指標（属性・価値観）と比べても、特に際立った傾向である。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

※組織で働く従業員の「はたらく幸せ実感／不幸せ実感」については、その要因となる「はたらく幸せ7因子／はたらく不幸せ7因子」によって説明することができる。＜原著論文＞「職業生活における主観的幸福感因子尺度／不幸感因子尺度の開発」（Inoue.et,al.,日本感情心理学会,2022,12）

加えて、「関係のダイバーシティ」が、「属性」「価値観」のダイバーシティの効果を高める傾向も見られた。 「関係のダイバーシティ」が確保されている組織ほど、「属性」や「価値観」のダイバーシティが「はたらく幸せ実感」に結びつきやすい ことが確認された。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

関係のダイバーシティを高めるのはダイバーシティの「施策数」ではなくコミュニティ施策

企業のネットワーク／コミュニティ施策数が多いほど、「関係のダイバーシティ」が高まる 傾向が見られた。なお、ダイバーシティ推進の施策数が「関係のダイバーシティ」を高める傾向は確認されなかった。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

制度系のコミュニティ施策の実態を見た。最も多く行われている取り組みは「１on１ミーティング」で33.2％。次いで、「オンボーディング、メンター制度（26.6％）」、「社内チャレンジ公募制度（25.6％）」が続く。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

イベント系のコミュニティ施策の中では、「全社懇親会」が最も多く30.2％。次いで、「社内勉強会・読書会（27.2％）」、「仕事に関する情報共有会（27.0％）」が続く。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

各コミュニティ施策が「関係のダイバーシティ」に与える影響を多変量解析で分析した。❶広げる：ネットワークの数を増やす施策、❷太くする：会話頻度を増やす施策、❸かき混ぜる：会話内容を分散させる施策、❹つなげる：知り合い同士をつなぐ施策の4施策が「関係のダイバーシティ」を強化する傾向。

画像：株式会社パーソル総合研究所 2026年3月4日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名称：パーソル総合研究所 「組織のダイバーシティ（多様性）に関する定量調査」

■調査内容：

・組織におけるダイバーシティの意識・実態とその要因について明らかにする。

・ダイバーシティが与える影響について明らかにする。

・ダイバーシティを推進するためのポイントについて明らかにする。

■調査対象：

①従業員調査 n=3,000s

[年代] 20～60代、 [勤続年数]1年以上、 [従業員規模]10人以上、 [業種]第一次産業・国家・地方公務以外、[職位]正社員（執行役員以上は除く）、契約・嘱託・派遣社員、パート・アルバイト

※総務省「労働力調査（2024年）」の性年代構成比（就業者ベース）で割付

②企業調査 n=500s

[年代]20～60代、 [勤続年数]1年以上、 [従業員規模]10人以上、 [業種]第一次産業・国家・地方公務以外、[職位]正社員（主任・リーダー相当以上）もしくは経営者、 [職種]経営・経営企画もしくは人事・総務、[その他の条件]自社の人事戦略・人事施策全体 もしくは ダイバーシティ推進について把握している者

■調査手法：調査会社モニターを用いたインターネット定量調査

■調査時期：2025年 10月15日 - 10月20日

ニュース情報元：株式会社パーソル総合研究所