17歳の少年を呼び出し…3人逮捕

17歳の少年を監禁して暴行を加え、現金を脅し取ろうとしたとして、暴力団組員らが逮捕されました。

逮捕監禁と恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、熊本市北区楠に住む指定暴力団「道仁会」系組員の松村加壽也容疑者（51）、松村容疑者と養子関係にあるアルバイトの松村正美容疑者（23）と、熊本市に住む会社員の男（19）の3人です。

暴行後 飲食店に親も呼び出し

警察によりますと、3人は去年5月、他の2人と共謀し、県内に住む17歳の少年を呼び出して益城町の路上で少年の顔を殴る暴行を加えて車に監禁しました。

そのまま熊本市の飲食店に連れ込んで、少年の親も呼び出したうえで「どう責任とるんですかね。150万円でどがんですか（どうですか）」などと言って、現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。

少年の母親が警察に被害を届け出たことで発覚し、防犯カメラの映像で松村容疑者らを特定しました。

警察は3人の認否を明らかにしていませんが、美人局の可能性も視野に捜査を進めています。