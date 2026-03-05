この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」の二コート氏が「【秘密教えます】ディズニーの開園待ちで上級者が必ず使う裏技５選！」を公開した。混雑するパークで貴重な朝の時間を無駄にしないための、荷物検査や入園ゲート待ちにおける具体的な攻略法と、最大30分早く入園できる可能性のあるテクニックを解説している。



二コート氏はまず、東京ディズニーシーの入園について言及。エントランス工事の影響により、現在はノースゲートの左側を利用することで、「利用できる荷物検査ゲートの数が今までより増えている」と指摘し、有利に入園できる現状を説明した。

続いて東京ディズニーランドの荷物検査については、駅側と駐車場側の特徴を比較。基本的にはゲート数が多い駅側が有利だが、混雑時期にはハッピーエントリー利用者への割り当てが増える点に注意が必要だとした。特に駅側の待機列では、合流による遅れを避けるため「なるべく右側である外側に並んだほうが有利」という意外なセオリーや、検査が早い機械式ゲートが設置されているリゾートライン側を目指すべきだという具体的な立ち回りを解説した。



動画内で「上級者が必ず使う裏技」として紹介されたのが、荷物検査後の入園ゲート前でのポジション取りだ。二コート氏は「ハッピーエントリー専用列のすぐ隣」に並ぶことを推奨する。この列はハッピーエントリー利用者をさばく動線を確保するため、一般ゲストの先頭位置がかなり後ろに設定されている。そのため、見た目の列の長さに対して実際の並び人数が少なくなる現象が起きるが、二コート氏は「人は心理的に近くの位置だけで並び列の長さを判断してしまう」と分析。この錯覚を利用することで、開園後に列が前進した際、「最大30分以上早く入園することが可能」になるという。



二コート氏は、こうした知識を持たずに訪れると「入る前から疲れてしまい、朝からケチがついてしまう」と警鐘を鳴らす。最新エリア「ファンタジースプリングス」の感動体験にも触れつつ、事前の戦略が満足度を大きく左右すると結論付けた。