【Amazon 新生活セール】山崎実業の「tower」シリーズがお買い得価格に

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象商品の中から山崎実業の「tower」シリーズをご紹介。見た目はスタイリッシュながら、かゆいところに手が届く機能性で、多くの人に愛されています。

折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し

5kg用のお米を袋ごと入れられる米びつ 計量カップ付き

高さが低いフラットタイプで、調理中のゴミなども入りにくい排気口カバー

マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス

マグネットで洗濯機の正面や側面に簡単取り付けられる折り畳み棚

調節ネジで固定するだけ。テーブル横用のリモコンラック

幅が調節できる、シンク下の鍋蓋＆フライパン収納スタンド

浴室壁面に強力マグネットで取り付けられるバスルームバスケット

コンロ奥の隙間に。調味料の一時置きにも便利な多機能ラック

ゴミ袋を隠して3分別できる蓋付きダストワゴン

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。