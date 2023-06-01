2026年3月1日、台湾メディアの自由時報は、YouTubeチャンネル「Behind Asia」が公開した動画を基に、台湾経済の富裕度が一般的な印象よりも高い可能性があると報じた。

記事は、台湾社会に「賃金停滞と物価上昇」への不安が広がり、「経済が停滞している」という集団的な印象が形成されていると紹介しつつ、マクロデータと資産構造の観点から検証すると、台湾全体の富裕度は多くの市民の直感を上回る可能性があると伝えた。

その上で、富裕の根拠として家計の純資産水準の高さに言及し、賃金の伸びが限定的であっても、不動産や金融資産が長期にわたり上昇を続けた結果、家計の総資産は蓄積され続けていると解説した。

また、高貯蓄率と不動産保有率の高さが、「所得は高くない」という印象と「資産は潤沢」という現実の間に大きなギャップを生んでおり、家計純資産の水準では日本や韓国を上回るケースも少なくないと分析した。

このほか、産業構造も台湾の富を支える重要な基盤であると説明。半導体やハイテク製造業を核とする高付加価値・高利益率の輸出体系が、国家全体の経済規模と国際的地位を押し上げていると伝えている。

一方で記事は、富裕の陰にある課題も指摘。若年層は高騰する不動産価格のもとで上の世代の資産形成モデルを再現しにくく、「感覚的な貧困」が深まっているとした。

さらに、半導体産業への高度な依存は景気変動や地政学リスクを増幅させる懸念も残るとした上で、台湾の真の課題は富の有無ではなく、成長の成果をいかに世代間で公平に分配し、若者の上昇機会を確保するかにあるのだと論じた。（編集・翻訳/川尻）