女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。日本人初の同一大会３連覇を目指す岩井千怜（ホンダ）は４日、プロアマ戦で最終調整した。

同一大会３連覇なら、１９８８年のツアー制施行後（招待選手除く）は１４〜１６年ニチレイレディスの申ジエ（韓国）以来で、日本人では初の快挙となる。双子の姉・明愛（あきえ）とともに出場する開幕戦に向けて「コンディションも体の調子もモチベーションも年々違う。今年は今年で自分のベストのプレーをする。フラットにまたゼロから始める気持ちです」と言い切った。

今季は米国、サウジアラビア、タイ、シンガポールと各国を転戦しながらプレーしている。「元気にやってます。寒暖差はあるけど、うまく体調管理もできている。時差ボケはあると思うけど、あまり感じないタイプ。寝る時に寝てという感じ」とこともなげに笑った。

米ツアーでは２週前のホンダＬＰＧＡ（タイ）で世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）に１打差で惜敗し２位。「ジーノは（地元で）人気が本当にすごい。試合後にサイン対応をしたり、加えて試合もやるべきことをやって結果につなげたのはすごい憧れた」。世界女王から刺激を受け、さらなる飛躍を誓った。