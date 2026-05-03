◎前夜にプロ初登板初勝利を挙げた西武・佐藤爽は「もう見たくなくなるくらい、多くのLINEが来ました」。既読スルーせず、一件一件返信しているそうです。◎3日に先発する巨人・井上はゴールデンウイークの思い出を聞かれると、熟考の末に「野球しか…。なんかすみません」。真剣に考えてくれてありがとうございました。◎オリックス・九里は、前日の試合前練習で日本ハム・レイエスと談笑。「レイエス選手にこの前9人目の子