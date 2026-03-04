井上芳雄、宮澤エマ、京本大我が出演！『第79回トニー賞授賞式』WOWOWにて放送・配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月8日（※日本時間）にアメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールにて開催される『第79回トニー賞授賞式』が、2026年もWOWOWで生中継・ライブ配信。その番組ナビゲーターに井上芳雄と宮澤エマの出演が決定し、スペシャル・サポーターとして京本大我の出演も決定した。

■ブロードウェイ演劇の今がわかる『トニー賞授賞式』

「トニー賞」は、該当期間中（今回は2025年4月28日～2026年4月26日/通常は前年4月末から1年間）にニューヨークのオン・ブロードウェイの劇場で開幕した演劇、ミュージカル作品を対象に贈られる、アメリカ演劇界で最も権威のある賞。作品賞や俳優賞はもちろん、演出家、デザイナーらスタッフへの賞が演劇とミュージカルに設けられており、まさに1年のブロードウェイを総括するアワードと言える。

WOWOWでの本授賞式の生中継は、2026年で12回目。WOWOWナビゲーターには、日本の演劇・ミュージカル界を牽引する存在であり、映像業界での活躍も目覚ましい、井上芳雄と宮澤エマが今回で6回目のタッグを組む。息の合ったコンビネーションで、授賞式の熱気や興奮を届ける。

そして、スペシャル・サポーターには京本大我。今回で3度目となる京本は、2025年に初めてニューヨーク・ブロードウェイを体験し、2026年はさらにトニー賞の魅力を広めるため、放送・配信を盛り上げる。

2025年の『トニー賞授賞式』は、韓国発の『メイビー、ハッピーエンディング』がミュージカル作品賞をはじめ、ミュージカル脚本賞、オリジナル楽曲賞など計6部門を受賞。アジア発の作品が初めて多くの賞を受けたことも話題を呼んだ。パフォーマンスでは、ホストを務めたシンシア・エリヴォによるコミカルかつパワフルなオープニングアクト、ミュージカル作品賞受賞作『メイビー、ハッピーエンディング』の抒情的な場面、『サンセット大通り』のノーマ役でミュージカル主演女優賞を受賞したニコール・シャージンガーの圧倒的な歌唱があった。

『トニー賞授賞式』では、今ブロードウェイで活躍するスターたちによる、今ヒットしている舞台作品を、言い方を変えると、ブロードウェイ演劇の今を、ニューヨークから離れた場所どこにいても観ること、感じることができる。4・5月には先んじて関連番組の放送が予定されており、詳細は後日の続報を待とう。

■番組情報

WOWOW『生中継！第79回トニー賞授賞式』

06/08（月）（※日本時間）生中継・ライブ配信

ナビゲーター：井上芳雄、宮澤エマ

スペシャル・サポーター：京本大我



【関連番組】

WOWOW『京本大我ハロー・トニー！2026〈前編〉』

04/26（日）18:30

WOWOW『京本大我ハロー・トニー！2026〈後編〉』

5月放送予定

WOWOW『井上芳雄×宮澤エマトニー賞の歩き方』

5月放送予定

■関連リンク

『生中継！第79回トニー賞授賞式』番組サイト

https://www.wowow.co.jp/stage/tony/

■【画像】『トニー賞授賞式』会場