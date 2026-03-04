「誰のおかげで飯が食えると思ってる」父が定年退職した年の大晦日、少しは変わるかと思いきや…『殿さまとわたし』（１）【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月16日）********介護にまつわる悩みは人それぞれ、単なるファミリードラマの枠には入りきらない、シビアな人生ドラマがそこにはあります。長年にわたり父と母を介護し支えてきた漫画家・ぬまじりよしみさんが描く『殿さまとわたし(1)』から、一部を抜粋して紹介します。主人公・史子の父は、典型的な昭和の人間。定年を迎えて変わるかと思いきや――

* * * * * * *

忘れられない大晦日

大掃除は父以外の全員でやる↓↓↓

父は家事に一切手を染めず

いつまでグズグズ掃除してるんだ↓↓↓



『殿さまとわたし(1) 』（著：ぬまじりよしみ／双葉社）

お父さんは専業殿様になったのだ

誰のおかげで飯が食えると…↓↓↓

サラリーマンと結婚したかった母

第２話へ続く。

※本稿は『殿さまとわたし(1)』（双葉社）の一部を再編集したものです。