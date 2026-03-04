今夜23時56分より野々村友紀子の冠番組第2弾、ロケ対決バラエティ『野々村友紀子を黙らせろ！』をMBSにて放送いたします 。スタジオにはMCの野々村友紀子のほか、前回に続き進行役としてアンタッチャブル・柴田英嗣が出演します 。

クセ強リポーター4組が挑む前代未聞の衝撃ロケ

いま注目の「めっちゃ調子のええスポット」を、個性豊かなリポーターたちが楽しく紹介！そんなロケを黙って見ていられないのが、主婦・NSC講師・構成作家と多角的な視点を持つ野々村友紀子 。テレビに人一倍厳しい彼女が、ハチャメチャなロケVTRに愛のムチを飛ばします 。前回の放送を見た野々村が「柴田くんについて黙っていられないことがあった」と、スタジオ冒頭から柴田にダメ出しをするなど、収録は波乱の幕開けに 。「ボケに走りすぎて情報がおろそかになるのはNG」という厳格な基準のもと、５つの項目で作成された「ええロケ五角形チャート」でガチ採点を行います 。

キンタロー。が新作モノマネを解禁！

野々村友紀子やアンタッチャブル山崎の初出し新作モノマネを引っ提げ、本人を黙らせるべく参戦 。あまりの気迫に、野々村からも「血しぶき上げながら（！？）見てほしい」と語られるほどの衝撃ロケに！





まさか、あの"ショウヘイ"がロケに！？大谷似翔平

話題の二刀流ならぬ"三刀流"フィットネス施設をリポート！ 顔だけそっくりな大谷翔平選手になりきり、フィットネス施設を大調査 。「今夜からWBC」というタイミングで、本家さながらの（？）活躍を見せられるか大注目！



芸歴19年目のスカチャンは大阪初上陸で大御所芸人とまさかの遭遇！？

初の大阪ロケで旅のお供にピッタリなポイ活情報をリポート 。ベテランの意地を見せるはずが、予期せぬ大御所との遭遇でロケは予測不能な展開に。

筋肉一筋の横川尚隆がインテリに挑戦！？教育現場「東進衛星予備校」へ

特殊メイクで気合十分の横川が、最先端の教育現場をリポート 。IQ低めの筋肉男は、野々村を黙らせるロケができるのか！？







果たして、野々村友紀子から合格点をもぎ取り、彼女を黙らせる「ええロケ」を完遂できるリポーターは現れるのか？「テレビの前で、あなたが審査員」となって、今夜忖度なしのガチ採点を見守ってください！



３月４日（水）２３時５６分〜２４時５６分（MBSローカル放送）

【スタジオMC】野々村友紀子 柴田英嗣（アンタッチャブル）

【VTRリポーター】キンタロー。 スカチャン 大谷似翔平 横川尚隆

【配信】TVerで１か月間配信予定