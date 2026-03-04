この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者が問うAI時代の計算資源「クリプトは社会の役に立つのか」

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人工知能時代に改めて考える、『役に立つ計算』とはなにか？」と題した動画を公開した。AI技術の急速な進歩に伴い計算需要が爆発的に増加する中、限られたエネルギー資源を暗号資産（仮想通貨）のマイニングなどに費やす現状に対し、その公益性と「真に有益な計算用途」について疑問を呈した。



動画内で茂木氏は、AIを中心とした計算（コンピュート）の需要が「指数関数的に増えている」現状を解説。将来的に核融合発電などでエネルギーが無限になる可能性はあるとしつつも、現状ではエネルギー資源は有限であると指摘した。



その上で、議論の焦点としてビットコインなどの暗号資産（クリプト）を取り上げた。茂木氏は、現在の決済手段としての利用状況や、ブロックチェーンという仕組みについて「古典的な台帳で良くない？」「アーキテクチャとして無駄だ」と持論を展開。「Proof of Work」などで膨大な計算とエネルギーを消費してデジタルデータの同一性を担保する仕組みに対し、物理的に同一性が担保されている「金」や「物体」と比較しながら「無駄っちゃあ無駄」と切り捨てた。



さらに、暗号資産が社会的に果たしている役割についても「どっちかというとマネーロンダリングだとか、ランサムウェアで身代金を巻き上げるとか」に使われている側面があると指摘し、その「公益性」に対しては「かなり懐疑的」であるとの立場を明確にした。



茂木氏は、今後量子コンピュータなどの登場で計算資源がさらに増大した際の使い道について言及。「癌の克服」や「認知症の克服」、「創薬」や「細胞内の生理学のシミュレーション」など、人間が長く健康に生きるための分野こそが優先されるべきだと主張した。



最後には、人間の欲望に駆られた投機的な計算ではなく、人類全体の幸福に寄与する「意味のある計算（Significant Computation）」とは何かについて、「計算をどう使うかについての議論を、我々はそろそろ始めるべき」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。