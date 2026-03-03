「今日好き」阿部創馬「やっと運転できた」愛車の“アメ車”運転席ショットが話題「左ハンドルカッコよすぎる」「ギャップすごい」
【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた阿部創馬が3月2日、自身のInstagramを更新。愛車の運転席に座るショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身19歳イケメン「ギャップすごい」愛車のカマロ運転席ショット
阿部は「納車してから4ヶ月待たせた車やっと運転できた」とつづり、愛車との写真を投稿。「＃カマロ ＃カマロss」と添え、内装が赤で統一されたアメリカ車の運転席に座りピースサインをする姿や、車のハンドルに片手を置き、窓から顔をのぞかせるショットを披露している。
この投稿は「左ハンドルカッコよすぎる」「絵になる」「嬉しそう」「おしゃれ」「ギャップすごい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。阿部は「卒業編2025inシンガポール」にて夏川メガンとカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身19歳イケメン「ギャップすごい」愛車のカマロ運転席ショット
◆阿部創馬、運転席ショット披露
阿部は「納車してから4ヶ月待たせた車やっと運転できた」とつづり、愛車との写真を投稿。「＃カマロ ＃カマロss」と添え、内装が赤で統一されたアメリカ車の運転席に座りピースサインをする姿や、車のハンドルに片手を置き、窓から顔をのぞかせるショットを披露している。
◆阿部創馬の投稿に「カッコよすぎる」と反響
この投稿は「左ハンドルカッコよすぎる」「絵になる」「嬉しそう」「おしゃれ」「ギャップすごい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。阿部は「卒業編2025inシンガポール」にて夏川メガンとカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】