北村匠海、HANA、秦基博、LISAら集結！『EIGHT-JAM』3時間ゴールデンSP放送決定

テレビ朝日『EIGHT-JAM』が、3月18日19時から3時間のゴールデンSP『昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌唱BEST100』を放送することが決定した。

■音楽のプロ51名が厳選した「最強サビ歌唱」

有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ51名に、一斉アンケートを実施。「2000年より前」、そして「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ、「サビの歌唱がスゴい名曲」を厳選し、その順位に応じてポイントを集計。「各ブロックの総合ランキング・ベスト50」を発表する。

音楽的な技術はもちろん、聴く人の心を揺さぶる表現力など、多角的な観点からプロが選び抜いた珠玉のサビ歌唱に、SUPER EIGHTと古田も熱狂。王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う唯一無二のランキング結果に期待しよう。

■北村匠海、HANA、秦基博、LISAなど豪華SPゲスト登場

今回のゴールデンSPにも、多彩かつ豪華なスタジオゲストが集結。2月に無期限の充電期間に入ったm-floのボーカルで、圧倒的な歌唱力を誇るシンガーソングライター／プロデューサーのLISA、心に染み入る名曲を次々と生み出し続ける秦 基博に加え、俳優としても第一線で活躍するDISH//のメンバー・北村匠海がスタジオに参戦。さらに2025年の鮮烈デビュー以降、今年も引き続き快進撃中のガールズグループHANAのメンバーも『EIGHT-JAM』に初登場。グループを代表し、CHIKA、NAOKO、JISOOがゲスト出演する。

過去のゴールデンSPに「選者」として貢献し続けてくれた北村は、初のスタジオ出演に「やっとここに来られた…」と感無量。今回のランキング結果にも「最後に残るのは、人の心に届く言葉。改めてサビだけ聴いていると、なんて濃厚な数十秒なんだろうって感じました！ 改めて音楽を見つめ直すタイミングにもなりました」と、感動しきり。

一方、HANAのメンバーも終始高揚。韓国出身のJISOOからは「日本中のみんなが盛り上がるB’zさんの『ultra soul』のサビなど、すごく勉強にもなったし、私もサビの歌唱を頑張りたいなと思いました」と、今後のさらなる飛躍を感じさせるコメントも飛び出した。

また今回は、本番組でおなじみの川田裕美＆高橋茂雄（サバンナ）も参戦。SUPER EIGHT×古田と共に超絶気になるランキング結果発表を見守ることに。はたして、彼らからはどんなコメントが飛び出すのか。お見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『EIGHT-JAMゴールデンSP 昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌唱BEST100』

03/18（水）19:00～21:54

