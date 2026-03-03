【開幕】Amazon 新生活セールでTHE NORTH FACEのアウターやバッグなどがセール価格に

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、THE NORTH FACEのアイテムをピックアップ。これからの季節に活躍するライトアウターや、お得なときに手に入れたいバッグ類などがセール価格になっているのでお見逃しなく。

ややゆとりのあるシルエットで、中間着との重ね着にも対応

身幅にややゆとりがあり、ミドラーと合わせやすい軽量ブルゾン

軽量でイージーケアなポリエステル素材を使用したボンバージャケット

ポリエステルとコットンを混紡した、ジップ付きスウェットパーカ

急な悪天候にも対応。はっ水加工を施したウインドブレーカー

コットン100%の天然素材ながら、化学繊維に近い速乾性を実現

やわらかい肌当たり。ストレッチ生地で快適なパンツ

PCやA4書類などを収納できるオープンファスナーつきのトートバッグ

カラー展開あり。PC周辺機器の収納に便利なポーチ

電子機器やその周辺アクセサリーの収納に便利なトートバッグ

落ち着いたスタイルを演出する、マットな質感の小型ショルダー

カラー展開豊富。A4サイズ対応のショルダーバッグ

ユニセックスで使えるショルダーバッグ

シンプルでスタイリッシュ。軽量な素材感のショルダーバッグ

13インチまでのPCが収納できる。デイリーユースしたい高機能デイパック

スマホなど貴重品収納にちょうどいい。2L容量のショルダーバッグ

コットンライクで自然な風合いのキャップ

