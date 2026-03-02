この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

グランフロント大阪で相撲イベント「うめきた場所」 トーナメント戦や相撲トークで盛り上がる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グランフロント大阪（大阪市北区）北館1階ナレッジプラザで3月1日、相撲イベント「春がキタ！うめきた場所 in グランフロント大阪 2026」が開かれた。



「うめきた場所」は、グランフロント大阪という「まち」の季節の風物詩づくりを目的に、2017（平成29）年から一般社団法人グランフロント大阪TMOが主催する都市型相撲イベント。今年は一般観覧席の当選倍率が過去最高となる約64倍に達し、当日は立ち見を含め約4,000人が来場した。



当日は、大関・琴櫻関をはじめ、平戸海関、藤ノ川関、豪ノ山関、琴勝峰関、琴栄峰関、佐田の海関らが登場。相撲普及講座やちびっこ相撲、髪結いの実演のほか、迫力あるトーナメント戦も行われ、会場は大いに盛り上がった。



また、琴櫻関、西ノ龍関、藤ノ川関、豪ノ山関は相撲トークに登壇し、3月8日に始まる大阪場所に向けた意気込みも語った。