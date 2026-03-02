この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【電卓になるテンキー】ワイヤレスでもUSBでも使える。メカニカルで赤軸スイッチの「DENTEN 電卓テンキー」をレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が運営するYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【電卓になるテンキー】ワイヤレスでもUSBでも使える。メカニカルで赤軸スイッチの『DENTEN 電卓テンキー』をレビューします」と題した動画を公開した。戸田氏は、グッドデザイン賞を受賞した本製品の「エモい」デザインとメカニカルキーボード特有の打鍵感を高く評価しつつ、電卓とテンキーを一台に集約できる利便性について詳しく解説している。



動画ではまず、製品の外観に注目。「古いようで新しい」と評されたボディは、昔のOA機器を彷彿とさせるグレーとネイビーの配色で構成されている。戸田氏は、単なる懐古趣味的なアイボリーではなく、現代風に解釈されたグレーの色味を「デザインは結構古めかしいエモさがいい」と絶賛した。機能面では、赤軸のメカニカルスイッチを採用しており、キートップを外してスイッチ自体の交換も可能。「メカメカしさ」を楽しめる打鍵感に加え、バックライトの演出についても言及。「ガラスの向こう側に光ってる感じがエモい」「横が明るい」と、細部の作り込みに感嘆の声を上げた。



実用性においては、本体側面のスイッチ一つで「電卓モード」と「テンキーモード」を即座に切り替えられる点を実演。Bluetooth接続によりワイヤレスでPCのテンキーとして使用できるほか、単体の電卓としてもスムーズに機能する様子を紹介した。PC作業中に手元で計算し、その結果を入力するといったシームレスな連携が可能であり、デスク上のスペースを有効活用できる点が強調された。



総評として戸田氏は、動画撮影時点でのAmazon価格8,820円について「電卓としてはちょっと高い」と指摘しつつも、その独自性と質感の良さを認め「72点」と採点した。デザインや打鍵感にこだわりを持ち、デスク周りをすっきりとさせたいユーザーにとっては、所有欲を満たす一台となるだろう。