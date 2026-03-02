間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式X（旧ツイッター）は1日（日本時間2日）、ツインズのエース、ジョー・ライアン投手（29）が腰の張りで米国代表ロースターを外れ、代替選手としてヤンキースの左腕、ライアン・ヤーブロー投手（34）が選ばれたと発表した。

ヤンキースの開幕ロースター入りが見込まれる選手でWBCに出場するのはこれで10人目。ヤーブローはアーロン・ジャッジ、デービッド・ベッドナー、ポール・ゴールドシュミットらとともにチームUSAの一員として戦う。

米国代表は6日（同7日）に1次ラウンド初戦となるブラジル戦を行うが、その前に3日（同4日）にジャイアンツ、4日（同5日）にロッキーズとのエキシビションゲームを行う予定で、ヤーブローはどちらかの試合で登板する見込みだ。

ヤンキースのアーロン・ブーン監督は「次の登板のタイミングとも合っているし、理にかなっている。もちろん、彼にとって良い機会だ」と語った。

ヤーブローは2014年のMLBドラフト4巡目（全体111位）でマリナーズから指名され、18年にレイズでメジャーデビュー。1年目から16勝を挙げた。19年6月に大谷翔平（現ドジャース）がレイズ戦で日本人初のサイクル安打を達成した際、相手先発でもあった。

その後、23年途中にドジャースにトレードで移籍し、大谷と同僚になると24年までプレー。昨季はヤンキースに加入し19試合で3勝1敗、防御率4・36。先発ローテーションの層を厚くする目的でヤンキースとオフに再契約した。先発、救援どちらもこなす「便利屋」でMLB通算は56勝41敗、防御率4.22。

ヤーブローの加入により、今春WBCに出場するヤンキースの投手は4人となった。ベッドナーのほか、カミロ・ドバル（ドミニカ共和国）、フェルナンド・クルス（プエルトリコ）もそれぞれ母国代表としてマウンドに立つ。