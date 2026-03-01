八村塁2試合連続欠場のレイカーズがウォリアーズに快勝…連敗を「3」でストップ

3月1日（現地時間2月28日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のチェイス・センターでゴールデンステイト・ウォリアーズと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。八村は病気のため2試合連続で欠場した。

第1クォーター開始1分7秒からリーブス、スマート、レブロンの連続得点で10－0のラン。ルーク・ケナード、ジャクソン・ヘイズも得点を重ね、33－20と13点リードで最初の12分間を終えた。

続く第2クォーターはリードを広げる展開。開始からケナード、レブロン、スマートの3ポイントシュートが炸裂するなど、ウォリアーズを突き放し、65－47で試合を折り返した。

ステフィン・カリーやクリスタプス・ポルジンギスを欠く相手に対し、後半も試合を優位に進め、第4クォーター開始1分14秒にケナードの長距離砲で104－72と試合最大32点リード。その後はダルトン・コネクトやコービー・バフキンなど控えメンバーも起用し、129－101で勝利を収め、連敗を「3」で止めた。

レイカーズは全員が30分以下のプレータイム。ドンチッチが26得点6リバウンド8アシスト、レブロンが22得点7リバウンド9アシスト、リーブスが18得点、ケナードが16得点、ジェイク・ラレイビアが15得点を挙げ、チーム全体で19本の3ポイントを沈めた。

なお、レイカーズは2日（同1日）、ホームのクリプトドットコム・アリーナでサクラメント・キングスと対戦する。

■試合結果



ゴールデンステイト・ウォリアーズ 101－129 ロサンゼルス・レイカーズ



GSW｜20｜27｜25｜29｜＝101



LAL｜33｜32｜34｜30｜＝129



4-FOR-4 FOR LUKA TO OPEN THE 3Q ON HIS BIRTHDAY!

The NBA's leading scorer is catching fire on ABC 🚨 pic.twitter.com/x8qf5mzuMo

- NBA (@NBA) March 1, 2026

【動画】ルカ・ドンチッチが第3クォーターだけで4本の3ポイントを成功