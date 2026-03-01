ドラマ「マーダーズ・イン・ビルディング」などで知られる俳優でコメディアンのマーティン・ショート（75）が、予定されていたコメディツアーを延期した。2月23日、娘キャサリンさんが42歳で他界したことを受け、スティーヴ・マーティンとの「The Best of Steve Martin and Martin Short」公演を延期することを発表した。マーティンと亡き妻ナンシー・ドルマンの娘であったキャサリンさんは2月23日、ハリウッド・ヒルズにある自宅で遺体となって発見された。銃器による自殺とみられている。



【写真】左端がキャサリンさん マーティン・ショート（左から2人目）一家のレアな写真

2人は2月27日からミルウォーキー公演が予定されていたが、会場のミラー・ハイ・ライフ劇場は公式サイトで延期を発表、振替日については、今後お知らせするとしている。



同ツアーは、3月13日にワシントンD.C.での公演が予定されているが、予定通り行われるかどうかについては現在のところ分かっていない。



キャサリンさんは、マーティンと2010年にがんで他界したナンシー夫妻の養女だった。あまり公の場に姿を現すことはなかったが、2011年2月に開催されたヴァニティ・フェア主催のアカデミー賞アフターパーティーなどに父と共に出席していたこともあった。夫妻にはほかにも養子として迎えた39歳と36歳の息子がいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）