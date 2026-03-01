セリエA 25/26の第27節 インテル・ミラノとジェノアの試合が、3月1日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはアンジュ・ボニー（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。インテル・ミラノのヘンリク・ムヒタリアン（MF）のアシストからフェデリコ・ディマルコ（DF）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

ここで前半が終了。1-0とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

ジェノアは後半の頭から選手交代。ルスラン・マリノフスキー（MF）からアモリム（MF）に交代した。

59分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。マルクス・テュラム（FW）、ヘンリク・ムヒタリアン（MF）に代わりフランチェスコ・エスポジト（FW）、ハカン・チャルハノール（MF）がピッチに入る。

60分、ジェノアが選手交代を行う。ビトール・カルバーリョ（FW）からカレブ・エクバン（FW）に交代した。

66分、ジェノアは同時に2人を交代。ロレンツォ・コロンボ（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）に代わりジェフ・エクアトル（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）がピッチに入る。

66分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ステファン・デフライ（DF）からヤン・ビセック（DF）に交代した。

70分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。ハカン・チャルハノール（MF）がPKを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、インテル・ミラノが2-0で勝利した。

なお、インテル・ミラノは21分にヘンリク・ムヒタリアン（MF）、65分にハカン・チャルハノール（MF）に、またジェノアは9分にルスラン・マリノフスキー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 06:50:55 更新