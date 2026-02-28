お笑いコンビ「三四郎」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ZERO）」（金曜深夜3・00）が27日放送され、トヨタ自動車の豊田章男会長（69）がサプライズで電話出演し、大盛り上がりの“神回”となった。

発端は1月30日放送で、小宮浩信（42）が豊田氏と外見が似ていると自称し、学生時代にフィールドホッケーをやっていたという共通点があることなどから親子関係にあると主張したこと。放送後に豊田氏がインスタグラムでまさかのリアクション。フィールドホッケーをプレーしている学生時代の写真に番組のキービジュアルを載せた画像とともに「三四郎の小宮さん、ありがとうございました！僕の、息子と、言うけど、共通点は、メガネと、フィールドホッケーかな？笑 あっ、クルマ好きも、同じかな？」とつづった。この投稿を受けて、小宮はその後の放送でも、たびたび豊田氏のことを話題に出し「オヤジ！」と呼んでいた。

そして迎えたきのう27日の放送中、オープニングトーク後のタイトルコールを終えると、ブース内の電話が突然鳴り響いた。「待たせたな、オヤジだよ」と陽気に話し出す声に、対応した小宮は思わず受話器を置いて相田周二（42）とともに笑いながらも「酔っぱらったじじいが出てきた」と驚きや戸惑いの反応。その後も懲りずに電話をかけてくる男性に名乗るように促すと「豊田章男です」と返答があった。小宮は「本当に？」と疑心暗鬼になるが、Zoomもつながって豊田氏から「本物！焦ったやろ？」とアピールされると「今までごめんなさい」と、タジタジだった。

豊田氏の「オヤジと息子の会話しようよ」との言葉から、三四郎と豊田氏による奇跡のコラボが実現。豊田氏の側近にいるヘビーリスナーや車についてのトークを展開した。序盤は恐縮し敬語になっていた小宮だったが、打ち解けて「オヤジ、急に電話かけてくんなよ！」と言い放つなどいつもの調子に。車中でラジオが聴かれる文化があることなどに触れて「親子でストーリーに色を増やすお手伝いをしたいんだよ」と訴えると、豊田氏も「やろうよ」と同調。すると、小宮は「だから、この番組のスポンサーになってよ！」と営業をかけて、大きな笑いに包まれた。冗談で終わると思いきや、豊田氏から「ニッポン放送と話すよ」と返されると、小宮は「言ってみるもんだな」と大興奮だった。

約10分続いた電話が終わり、三四郎が余韻に浸りながら豊田氏とのやりとりをリスナーたちからの反応も交えながら振り返ってると、豊田氏が再び電話をかけてくるまさかの展開に。共通点のフィールドホッケーに関するトークとなり、アジア大会まで参加した豊田氏の活躍ぶりなども明らかになった。

事前予告なしで予期せぬ“大物”が登場した放送に、リスナーたちは歓喜。豊田氏に臆せずグイグイ切り込む三四郎の姿に興奮しつつ「神回確定」「ニッポン放送の歴史にも刻まれる」「スペシャルウィークよりもスペシャル」「親子共演しびれる」などの声が続出した。リスナーやラジオ業界からも「基本は中身がない」とイジられることもある番組だが、この日はとてつもないインパクトを残し「これだからこの番組のリスナーは辞められない」との声もあった。

トヨタ自動車が番組スポンサーになる日や、コラボコーナーが生まれる日は来るのか。リスナーたちのさらなる“親子”共演への期待が高まっている。