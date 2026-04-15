4月9日に開かれたれいわ新選組の臨時総会。ついに山本太郎代表に向かって、「なぜ病気で議員辞職したのに代表だけは続けているのか」と真正面から問いただす地方議員が現れた。（全3回の第2回）＊＊＊【音声公開】「火炎瓶闘争を支持します」。れいわの地方議員たちを唖然とさせた大石晃子氏の「過激左翼発言」生音声第1回【“崩壊寸前”れいわ新選組の臨時総会実況中継「電波が悪い」とZoom画像を切った山本太郎代表「