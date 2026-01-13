Image: KEYi Tech iPhoneが秘書ロボになっちゃうのスゲー。誰もがスマホを持っている現代、充電器は必須ですよね。中でもスタンドを兼ねたタイプは、視認性も高く使い勝手もグー。磁力で脱着が簡単なら超便利です。だけど、機能としては当然ながら…充電するだけ。それ以上はありません。ところが、KEYi Techの「Loona DeskMate」は違いました。iPhoneをAIコンパニオン・ロボットにする充電