健康経営を進める企業にとって、戦略マップの更新は年度の成果を左右する重要テーマです。MS&ADインターリスク総研が、策定・見直し・活用の実務を整理するオンラインセミナーを開催します。新フォーマット対応の勘所を45分で把握できる内容です。 MS&ADインターリスク総研「実践！健康経営セミナー 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用のポイント」 開催日：2026年3月6日（金）開催時間