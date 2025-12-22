セリスタが、医師・歯科医師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナー『次世代の美しさを手に入れる〜宇宙科学が導く新しいエイジングスキンケア：aeonia』を2026年1月18日に開催します。株式会社坪田ラボの坪田一男先生と、Delavie Sciences共同創業者のDr. Kyle Landryを講師に迎え、ハーバード大学発のエイジング研究と宇宙科学を融合させた最先端のスキンケア理論を解説します。 セリスタ『次世代の美しさ