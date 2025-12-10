TeamsやZoom、そしてメールにSNS……。こうした本来便利なはずのツールで、心を疲弊させる人が増えている。情報洪水時代にストレスをためず、心穏やかに仕事を続けるにはどうすればいいのか。※本稿は、生産性向上コンサルタントのデビッド・アレン著、生産性向上コンサルタントのエドワード・ラモント著、ブロガーの田口 元監訳『GTDでチームを強化する ストレスフリーの仕事術』（二見書房）の一部を抜粋・編集したものです。社