ポイ活YouTuberのおにまる氏が「【朗報】対象店舗で45.5%還元…！3月の大盤振る舞い『Visa割』キャンペーンを徹底解説」を公開した。3月2日から始まる「Visa割」の追加キャンペーンを活用し、還元率を最大化する方法を解説している。

おにまる氏によると、3月2日から4月30日まで、かっぱ寿司やドトールコーヒーショップなどの対象店舗で、スマートフォンのVisaのタッチ決済を利用すると15%キャッシュバックされる追加キャンペーンが実施される。さらに、三菱UFJニコス発行の「グローバルポイントWallet」やポケットカード発行のカードなどを登録して利用すれば、追加で15%のキャッシュバックが受けられるという。おにまる氏は、既存の抽選キャンペーンの期待値と合わせると「最大45.5%還元がとれる」と試算した。また、動画の後半ではYahoo!ショッピングの「爆買いWEEK」における対象外商品や、Netflix利用者向けの「LYPプレミアム with Netflix」プランについても触れ、「こちらのプランに入っていないと損です」と注意を促した。

Visa割の追加キャンペーンは3月2日より開始される。対象店舗やカードの種類、Yahoo!ショッピングの条件など詳細が多岐にわたるため、利用前には公式サイトでの確認が推奨される。

YouTubeの動画内容

00:00

最大45.5%還元！？Visa割の新キャンペーン解説
00:22

3月2日開始！対象店舗限定の追加キャンペーン詳細
02:57

特定カード利用でさらに+15%還元の上乗せテクニック
06:24

Yahoo!ショッピング「爆買いWEEK」の落とし穴
08:56

Netflix利用者にお得なLYPプレミアムの新プラン

