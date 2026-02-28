この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が「【朗報】対象店舗で45.5%還元…！3月の大盤振る舞い『Visa割』キャンペーンを徹底解説」を公開した。3月2日から始まる「Visa割」の追加キャンペーンを活用し、還元率を最大化する方法を解説している。



おにまる氏によると、3月2日から4月30日まで、かっぱ寿司やドトールコーヒーショップなどの対象店舗で、スマートフォンのVisaのタッチ決済を利用すると15%キャッシュバックされる追加キャンペーンが実施される。さらに、三菱UFJニコス発行の「グローバルポイントWallet」やポケットカード発行のカードなどを登録して利用すれば、追加で15%のキャッシュバックが受けられるという。おにまる氏は、既存の抽選キャンペーンの期待値と合わせると「最大45.5%還元がとれる」と試算した。また、動画の後半ではYahoo!ショッピングの「爆買いWEEK」における対象外商品や、Netflix利用者向けの「LYPプレミアム with Netflix」プランについても触れ、「こちらのプランに入っていないと損です」と注意を促した。



Visa割の追加キャンペーンは3月2日より開始される。対象店舗やカードの種類、Yahoo!ショッピングの条件など詳細が多岐にわたるため、利用前には公式サイトでの確認が推奨される。