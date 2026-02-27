2月25日、YouTuberのヒカルが【デビュー前のAV女優5人とAV大好きな男5人が1日デートしたら一体どうなるのか？】というタイトルで投稿した動画内の “転倒事故”が話題を呼んでいる。

「同動画では、ヒカルさんやYouTuberの中町JPさんを含めた男性5名と、セクシー女優志望だという5名の女性とのデートがおこなわれました。動画は約6時間にわたり、約3時間を過ぎたときに事故は発生しました。

ヒカルさんは、渋谷の風俗店勤務の白雪フジさんとのツーショットデートでゲームセンターにある『ストラックアウト』を選択。両替のために階段を下っていたところ、10段ほど残したところで突如盛大に前のめりに転げ落ちてしまったんです。

右足の靴が脱げて横たわるヒカルさんに女性は騒然。『痛っ』と声を漏らすヒカルさんに慌てて近づきましたが、幸い大事には至らず右手の擦り傷で済んだようでした」（芸能記者）

転倒事故の後、ヒカルは「ポジティブに考えると体温まったかなという感じ」「俺のこと心配になったやろ？ 気にしてほしくて体張った」と前向きに捉えているようだが、X 上ではある現象が聞こえてきた。

《階段からコケるだけでオモロいヒカルいいな。あんな滑稽な姿見たら、蛙化どころじゃなくて死ぬ》

《ヒカルの階段から落ちた動画見たけど普通に落ちたことは心配やけど落ち方が蛙化すぎるむり》

相手の些細な言動や行動をきっかけに、急激に気持ちが冷めてしまう心理現象として知られる“蛙化現象”。今回の転倒騒動を受け、SNS上ではその言葉が相次いだ。

元妻である進撃のノアは自身のInstagramで《やっぱカリスマや笑》と反応したものの、ネット上では“カリスマキャラの凋落”を指摘する声も目立つ。

「ヒカルさんといえば、歯に衣着せぬ物言いと大胆な企画力でトップYouTuberの地位を築いてきた存在です。女性関係も派手で、元乃木坂46の松村沙友理さんや女優の内田理央さんとの交際が取り沙汰され、“モテ男”のイメージも強かった。さらにノアさんとの交際0日婚は大きな話題を呼びました。

ただ、その後のオープンマリッジ宣言やスピード離婚で、“完璧な成功者”というイメージにほころびが生じたのも事実です。セルフプロデュース能力が非常に高いぶん、隙のなさも含めてブランド化してきた人物。それだけに、今回のハプニングとその後の強気な発言が、逆に“無理をしている”ように映ったのかもしれません」（同前）

素直な可愛げのあるキャラに変わるのもアリだと思うが……。